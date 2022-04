Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho una seconda casa in Valle Cervo e sono di Milano. L’argomento treni diretti Biella-Milano interessa moltissimo a diverse persone nella mia stessa situazione; siamo in parecchi di Milano e certo un treno diretto invoglierebbe non poco a rimanere in valle più tempo potendo raggiungere con facilità Milano e viceversa senza spostarci con l’auto”.