Miagliano, completati interventi alla materna e all’illuminazione pubblica

Completati a Miagliano il primo dei due ‘micro’ interventi pianificati nel 2022. Lo comunica il Comune sul proprio sito web. Il primo ha visto l’installazione di tende parasole nell’area del porticato della scuola Materna: l’ operazione prosegue il graduale miglioramento dell’area esterna al plesso, destinata alle attività ludiche /didattiche all’aperto. Il secondo riguarda invece la creazione di nuovi punti di illuminazione pubblica a tecnologia led su via IV novembre, garantendo quindi maggior sicurezza nella tratta interessata Gli interventi suddetti impegnano risorse per circa 16mila euro.

Come già anticipato, entro il mese di maggio sarà concluso il cantiere di messa in sicurezza stradale e del versante per frazione Case Code; le ultime operazioni riguardano la completa asfaltatura della tratta stradale e la sistemazioni delle griglie di raccolta delle acque meteoriche. Nel corso dell’anno corrente si attiveranno ulteriori sei cantieri che vedranno un impegno finanziario complessivo stimato per oltre mezzo milione di euro.