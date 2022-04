Vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese ad Arona

La SPB Ilario Ormezzano Sai vince una partita fondamentale per la corsa playoff contro il Volley Arona. Con l'inizio dell'ultimo mese di campionato ogni punto è importantissimo e non bisogna commettere passi falsi.

"È stata una partita difficile - dice Jacopo Marchiodi, centrale della prima squadra -. Per mantenere vivo l'obiettivo playoff dovevamo vincere e fare tre punti. Così è stato e siamo contenti del risultato, ma dobbiamo ancora migliorare dal punto di vista tecnico. Qualche situazione di gioco non è riuscita al massimo e quindi in settimana lavoreremo ancora di più."

Pallavolo Arona - SPB 1-3

Parziali: 18-25; 25-18; 19-25; 17-25.

SPB: Bertoni 2, Brusasca 0, Gallo 4, Guala 4, Marchiodi 4, Rastello 3, Ricino 3, Scardellato 27, Silvestrini 12; Libero Vicario.