Ucab: Presentate le squadre dell'annata 2022 - FOTO

I Giovanissimi, categoria dai 7 ai 12 anni, Leonardo Di Sanzo, Pietro Salsiccia, Francesco Segatto. Gli Esordienti, classe 2008, Alessandro Borghi, Pietro Bosso, Gregorio Cartotto, Leonardo Gigliotti , Leonardo Giovannini, Davide Givonetti, Gioele Modo, Andrea Silvestrini, Alessio Zaino.

Gli Allievi, classi 2006 e 2007, Geremia Badone, Marta Angelino, Alessio Vorini, Matteo Giordano, Riccardo Rizzo, Simone Ullio, Samuele Zordan. E gli Juniores, classe 2005, Giacomo Bonino, Pietro Selva Bonino , Gregorio Simoncelli, Simone Zorio.

Questi sono i ciclisti che correranno nell'annata 2022 per Unione Ciclo Alpina Biellese, in sella a biciclette marchiate Ottavio Bottecchia, grande campione del passato vincitore di due Tour De France.

Ieri, sabato, 2 aprile, presso l'Accademia dello Sport di Biella, la presentazione delle squadre condotta, con simpatia e competenza, dal giornalista e speaker di ciclismo Alessandro Brambilla.

Presenti il consigliere regionale Michele Mosca, il vice sindaco ed assessore allo sport di Biella, Giacomo Moscarola, ed il sindaco Claudio Corradino, padrino della presentazione della squadra Esordienti. Gli altri padrini il giornalista ciclistico de La Stampa Franco Bocca ed il presidente Ucab Filippo Borrione.

“Ringrazio i direttori sportivi, i collaboratori, - dichiara Borrione – i 30 amatori dell'Ucab , i consiglieri ed i soci per il loro contributo prezioso nell'organizzazione delle gare e nell'accompagnare i ragazzi. Il volontariato è, per noi, alla base: non ci sarebbe l'Ucab senza questo legame stretto dalla parola amicizia”.

L'organico di UCAB si compone, infatti, dei direttori sportivi Andra Botta, Egidio Carta Fornon, Paolo Lojacono, Paolo Monaco, Nicoletta Tiengo, Claudio Tosin, Silvio Traversa, e Ciro Tavella che è anche meccanico. Dal mental coach Omar Beltran. Dai collaboratori Maurizio Melera, Davide Michelini, Alberto Minero, Enrico Peretti, Luciano Raco, Franco Secco, Giuseppe Tricerri, Mauro Varacalli.

E da tanti sponsor tra cui la società di Denis Lunghi, ex ciclista professionista biellese. Questo il suo augurio per l'annata ai ragazzi UCAB: “Gli auguro una bella carriera, divertendosi. Hanno scelto uno sport duro, e, più si cresce e si passa di categoria, la pressione aumenta. Devono prendere questo sport con serenità impegnandosi e tirando fuori la grinta”.