Quasi sfumato il sogno play off del Teens Basket, regge un tempo poi si eclissa dal campo

Sogno play off quasi sfumato per il Teens Basket Biella: nel match giocato ieri in trasferta lo Zeta Esse Ti ha perso 63-78 dopo un ottimo primo tempo. Il Teens scivola cosi al terz'ultimo posto a -4 da Chieri (ottava). Un distacco che, a due giornate dalla fine della stagione regolare, non sembra colmabile.

Il Teens tornerà in campo già mercoledì sera per il match in programma alle 21 al Forum contro Rivarolo. Sabato la rivincita contro Savigliano. Servono due vittorie e un'improbabile ko di Chieri in casa contro Ginnastica Torino per agguantare l'ottavo posto o almeno il quart'ultimo, che garantirebbe un accoppiamento con Ginnastica nei play out.

Tabellino

Savigliano-Teens Biella 78-63 (15-17, 37-38, 55-46).

Biella. Dotti 8, Ourobagna 2, Cena 4, Moro, Squizzato 6, Alberto 12, Perino 14, Vercellino 9, Brusa 2, Cerri 4, Amoruso 2. Allenatore: Marco Cardano.