La SPB Esso Maxemy esce vittoriosa da una lunga battaglia ad Alessandria

Grande partita della SPB Esso Maxemy, che vince contro Alessandria Volley per 3 a 2. Una vittoria importante soprattutto per il morale della squadra, che vede ripagati gli sforzi fatti in settimana.

"Siamo riusciti a portare a casa il risultato - dice coach Marangio -. Dopo tante partite in cui giocavamo bene ma concretizzavamo poco, finalmente una buona prestazione è accompagnata dai punti in classifica. Sono molto contento per i ragazzi, tornare a casa con una vittoria è sempre bello."

Alessandria Volley - SPB Esso Maxemy 2-3

Parziali: 25-21, 19-25, 25-13, 23-25, 10-15.

SPB: Aiazzone 1, Andrigo 0, Badini 0, Bottigella 11, Mazzoli 24, Ozarchevici 0, Pelle 9, Rege 13, Sarasino 9 Spinello 8. Liberi Pelosini, Ressia.