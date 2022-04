Bonprix TeamVolley, brutto ko esterno. Coach Preziosa amaro: “Troppo brutti per essere veri”

Ancora una sconfitta esterna per il bonprix TeamVolley in Serie C. Ieri sera, a Collegno, le biancoblù di coach Fabrizio Preziosa si sono arrese per 3-1 alle padrone di casa del CUS. Una serata storta, che ha visto il sestetto biellese cedere malamente i primi due set alle avversarie e tentare la rimonta aggiudicandosi il terzo. Ma non è bastato. Nella quarta frazione, il cambio di palleggio tra Biassoli e Daffara che aveva dato ossigeno nel periodo precedente non ha concesso il bis, sia sotto il profilo tecnico che tattico.

Così capitan Sara Gaito e compagne si sono trovate subito sotto (6-2). Uno snodo cruciale del match si è verificato sul 23-16, quando la formazione laniera è sembrata sul punto di invertire l'inerzia, ma le torinesi sono riuscite restare concentrate chiudendo gli ultimi due punti del set (25-20) e la partita. Purtroppo le defezioni di Zatta e Peruzzo hanno complicato ancora di più la vita al bonprix TeamVolley, proprio quando serviva poter disporre di maggiori rotazioni per togliere punti di riferimento alle padrone di casa. Che pure hanno meritato la vittoria, sfoderando una prestazione incorniciata da pochissimi errori e da una bella prova di squadra.

«Troppo brutti per essere veri - ha commentato coach Preziosa a fine partita -. Male, sotto tutti gli aspetti. Ci siamo lasciati prendere a pallate senza riuscire ad opporre nessun tipo di resistenza, né di bagher né di precisione. Abbiamo fatto male il muro difesa e abbiamo sbagliato molto in battuta. Si è visto qualcosa di buono sotto il profilo agonistico nel terzo set, ma nel quarto ci siamo di nuovo persi. Abbiamo avuto un sussulto sul 23-16, quando ci siamo portati sul 23-20, abbiamo avuto l'occasione per costruire un'azione che avrebbe potuto portarci a -2, ma l'abbiamo sprecata e siamo letteralmente spariti dal campo nelle ultime due azioni. Sicuramente merito all'avversario, che nella partita secca, in questo momento, ha dimostrato di essere più forte e determinato, ma noi abbiamo tanto da recriminare sulla nostra partita».

«A livello di classifica - ha considerato ancora il coach - siamo a +2 rispetto alle nostre rivali di questa sera, ma con una partita in più. La nostra speranza è che loro non riescano a mettere a segno i nove punti che hanno a disposizione, con un calendario sicuramente difficile, mentre noi dobbiamo vincere le prossime due partite. Comunque sia, è uno sperare nelle sfortune altrui mentre fino a ieri eravamo padroni del nostro destino. Cercheremo di fare tesoro dagli errori commessi stasera per chiudere nel miglior modo possibile questa prima parte di stagione».

SYNESTHESIA CUS COLLEGNO - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-1

Parziali: 25-14, 25-16, 18-25, 25-20

TeamVolley: Daffara 3, Gaito 7, Biasin, Loro Piana 5, Barbonaglia 6, Levis 9, Zatta ne, Gualinetti 13, Biassoli, Cimma (L), Gariazzo ne, Piletta ne. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.