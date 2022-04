Biellese, finisce 0-0 con Settimo: ko in casa per Fulgor. Esultano Cossato, Valle Cervo e Gaglianico FOTO e VIDEO

Biellese, finisce 0-0 con Settimo: ko in casa per Fulgor. Esultano Cossato, Valle Cervo e Gaglianico (foto di R. Garofalo per newsbiella.it di FR Valdengo vs Verbania)

Finisce a reti invariate l’incontro di cartello tra Settimo e Biellese: 0-0 il risultato finale, con i lanieri ora distanti 11 lunghezze dallo Stresa, capolista assoluta del girone di Eccellenza. Partita sofferta per la Fulgor Valdengo, superata con il punteggio di 1 a 0 dal Verbania. Per la squadra allenata da Peritore si tratta del 15° ko in campionato.

In Promozione, ennesimo pareggio per il Vigliano che, in trasferta, fa 2-2 con il Santhià. Destino più che favorevole per il Città di Cossato, che doma all’Abate 3 a 2 il Bellinzago; la Chiavazzese incassa una cocente sconfitta davanti al proprio pubblico con il Vogogna (1-3).

In Prima Categoria, esultano Ceversama e Valle Cervo; buon punto esterno per Valdilana Biogliese mentre il Ponderano esce sconfitto con il Virtus Vercelli. Infine, in Seconda, festeggiano al fischio finale Gaglianico e Valle Elvo a differenza del Lessona (pari con San Rocco) e Pollone (crollato 4 a 1 con Rmantin).