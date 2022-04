Partito Democratico in piazza per ascoltare i cittadini

Il Partito Democratico biellese è sceso in piazza ieri, sabato 2 aprile, in via Italia a Biella, con un banco di proposta e ascolto dei cittadini, finalizzato a capire quale sarà la città del futuro.

“Il futuro di Biella lo costruiamo oggi. – dichiara il segretario cittadino Sergio Leone – Questa giornata è un punto di partenza dopo una fase di preparazione fatta di incontri che, come PD cittadino e provinciale, abbiamo avuto con le associazioni di volontariato e produttive, e dopo sessionI di studio aperte al pubblico come le agorà sulle aree dismesse, sul PNNR e sull'ambiente”.

Un futuro in cui, ad auspicio del PD, Biella non sia più amministrata dalla giunta Corradino. “L'inefficienza di questa giunta è nei fatti, – argomenta Leone - dimostrata dal fatto che, in tre anni, non abbiamo visto grandi opere. Questa giunta continua a ripetere la sciocchezza che i progetti della precedente legislatura erano malfatti e mal impostati. Al contrario hanno variato appalti già partiti per metterci la loro firma, come gli asfalti 2019, già finanziati e appaltati da noi, rimandati nel 2020. Altri progetti, come quello dell'ex Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo Sviluppo Regionale, per cui sono stati stanziati 10 milioni di euro, sono ancora fermi. Sono rimasti indietro sulle piste ciclabili che in campagna elettorale non volevano: adesso cambiano idea perchè ci sono i soldi del PNNR. Una situazione confermata dalle pesanti critiche dei cittadini che leggiamo sui social”.

Per la Biella del futuro il PD chiede risposte sui temi nuovo dormitorio presso il Belletti Bona ed accoglienza dei profughi ucraini. “Nella struttura attuale ci sono due stanzoni, – spiega Greta Cogotti - mentre nel nuovo dormitorio ci sarebbe più spazio e stanze separate per le donne senza fissa dimora del Biellese: una situazione più dignitosa per tutti. Visto che è un progetto iniziato da noi, chiediamo all'amministrazione come sta procedendo. Inoltre oggi siamo in piazza per sapere come la giunta intenda gestire i profughi ucraini, che il sindaco ha definito più bisognosi di altri e per i quali ha promesso di impegnarsi in prima persona: stanno arrivando i finanziamenti quindi chiediamo chiarezza ”.