Italia Viva Biella scende in piazza, sarà a Cossato: “Per condannare guerra e discutere delle nostre battaglie”

Mercoledì 6 aprile Italia Viva Biella sarà in piazza, dalle 8.30 alle 13, nell'area del mercato coperto di Cossato. “Saremo lì – spiegano - per condannare l'aggressione russa ai danni dell'Ucraina e per confrontarci con i cittadini e discutere insieme delle nostre battaglie, come l'assegno unico e universale, il Piano Shock, una giustizia giusta, riduzione delle tasse, il primato della politica sul populismo e il sovranismo. Per costruire la casa dei Riformisti Europei”.