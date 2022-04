Al Biella Jazz Club arriva il Roberto Lupo Quartet

Un grande concerto del Biella Jazz Club per martedì 5 aprile alle 21,30 con il Roberto Lupo Quartet: Roberto Lupo batteria, Renato Podestà chitarra, Alex Carreri basso e Emiliano Vernizzi sax. Il quartetto è un collettivo di musicisti provenienti da aree stilistiche differenti tra loro che, formatosi in piena pandemia, propone un viaggio in musica nell’infinito mondo interiore di alcuni personaggi immaginari scaturiti dall’immaginazione di Roberto Lupo, leader e batterista della band. Spinto dalla volontà di esprimere la sua visione musicale, parallelamente a un'intensa attività concertistica, Lupo ha portato avanti una ricerca musicale fatto di contaminazioni e intrecci derivanti da vari stili musicali.

Questo è quello che si può ascoltare nel suo primo lavoro discografico dal titolo “Mr. Somebody”.Il repertorio proposto è fatto di brani originali e di standard tradizionali che sottolineano le varie forme musicali trattate nella carriera unite in un progetto solista dopo anni da sideman.

I musicisti che lo accompagnano sono grandi interpreti del filone jazz italiano sempre presente anche nei grandi festivals internazionali, Renato Podestà alla chitarra che, con Lupo, fa parte del noto gruppo "Sugarpie and the Candymen, Alex Carreri al basso , Emiliano Vernizzi al sax.

Roberto Lupo è diplomato in batteria e percussioni, ha collaborato con musicisti del panorama jazz nazionale del calibro di Mauro Negri, Roberto Soggetti, Umberto Petrin, solo per citarne alcuni, ma è noto soprattutto per essere da oltre dieci anni il batterista della band internazionale di progressive-swing Sugarpie and the Candymen con la quale ha partecipato ai più importanti Festival Jazz d’Europa come Umbria jazz, Montreux, Asconajazz e altri. In settimana un secondo appuntamento del Biella Jazz Club, giovedì 7 con la "Banda Verdi " il Concerto di Gala al Teatro Sociale con il solista ANdrea Giuffredi alla tromba. La stagione "Cinquantacinque" è finanziata con il contributo della Fondazione CR Biella.