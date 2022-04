Strage di cinghiali a Lessona, investiti adulto e 4 cuccioli

Nella tarda serata di ieri, 2 aprile, sulla Provinciale 232, al bivio per Lessona, sono stati investiti un cinghiale adulto e 4 cuccioli. Sul posto si è portato l'Autoradio del Norm di Cossato per i primi accertamenti e la sicurezza del traffico. Le carcasse degli animali sono state recuperate dal personale della Provincia. Al momento l'automobilista responsabile non è stato individuato.