Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: 42enne in Pronto Soccorso

Saranno da accertare le cause dell’incidente stradale autonomo avvenuto nel pomeriggio di ieri, 2 aprile, a Salussola. Stando alle prime ricostruzioni, il conducente alla guida, un 42enne, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un muro.

Nell’impatto è rimasto lievemente ferito. Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto in Pronto Soccorso del malcapitato per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Poco distante, nel vicino comune di Cerrione, si è registrato un scontro tra due auto: a rimanere coinvolti una donna di 44 anni e un uomo di 23 anni. Fortunatamente non sono rimasti feriti nel sinistro ed hanno compilato il modello cid. Entrambi i veicoli, non marcianti, sono stati recuperati in seguito dai legittimi proprietari.