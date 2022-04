Gatto bloccato sul campanile della chiesa fa preoccupare i cittadini di Occhieppo Superiore

Ha destato preoccupazione il gattino che si arrampicato sul campanile della chiesa di Occhieppo Superiore rimanendoci per ben 48 ore.

Ieri sera, 2 aprile, l’associazione biellese Gattopoli ha condiviso il seguente aggiornamento sui propri canali social: “Il micione è sceso dal cornicione atterrando sul tetto sottostante illeso per fortuna...dopo un attimo di disorientamento e fuggito lontano !! Credo che per un bel po' di tempo non si avvicinerà a nessun posto chiuso. Ringraziamo di cuore il gruppo Soluzioni Verticali per essersi subito prodigati dopo il nostro appello e grazie anche al gruppo dei Vigili del Fuoco che è intervenuto. Grazie al signor Emanuele, splendida persona, che non ha considerato il gatto un semplice animale, ma una vera creatura di dio da salvare. Grazie a tutti davvero anche per l' interessamento la buona sinergia fa miracoli.. Avremmo preferito catturarlo e metterlo in sicurezza ma l’importante è che stia bene !!!”.