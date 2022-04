Biellese in lutto per la morte del Maresciallo Diego Pipitone

Biellese in lutto per la morte di Diego Pipitone, scomparso ieri, 2 aprile, all'età di 71 anni. Originario della Sicilia, si trovava a Marsala in visita da parenti. Maresciallo apprezzato per le sue qualità umane e professionali, Pipitone ha prestato servizio all'Arma dei Carabinieri, stabilendosi nel Biellese, in particolare a Muzzano.

È stato comandante della sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Biella, nonché consigliere dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Biella. Molto attivo anche nel volontariato e nell'associazionismo, una volta in congedo: ha guidato il centro incontro di Muzzano per diverso tempo e faceva parte del gruppo comunale di Protezione Civile.

Infine, per 10 anni (dal 2009 al 2019), ha ricoperto la carica di consigliere comunale. “Una persona che ricordiamo con grande affetto – confida il sindaco Roberto Favario – Non ha mai fatto mancare la sua disponibilità verso gli altri. Ci stringiamo come amministrazione al dolore della famiglia”.

Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 4 aprile, alle 10, a Marsala dove verrà sepolto.