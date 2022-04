In Piemonte il nuovo "Master Junior" sull’antica civiltà nuragica della Sardegna

L’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”, dopo aver incassato nelle scorse settimane la prestigiosa inclusione dei monumenti della civiltà nuragica nella tentative list del Ministero della Cultura che porta verso Parigi e verso l’inclusione nel “patrimonio dell’umanità”, riparte con iniziative per far conoscere dovunque l’identità e le radici del popolo sardo.

Con questa iniziativa, la civiltà nuragica si studia anche nelle scuole piemontesi. L'iniziativa dell'associazione "La Sardegna verso l'Unesco", in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale del Piemonte, entra in classe: via al master di formazione, on-line e gratuito, della durata di 12 ore dedicato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. È previsto il rilascio di un attestato finale per chi concluderà̀ il percorso formativo.

Il Master Junior consentirà a tutti studenti di incontrare e conoscere la storia antica della Sardegna: un’antica civiltà che contiene elementi valoriali universali che meritano di essere conosciuti ben oltre i confini dell'Isola. È proprio dalle radici della storia sarda che parte la scommessa più importante per il futuro non solo della Sardegna: quella per un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile, fondato sulle peculiarità delle identità più profonde, che possa cambiare radicalmente le prospettive di crescita anche dell’Isola.

Oltre che le materie strettamente collegate all’archeologia, agli studenti saranno proposte attività econometriche, organizzativo gestionali e di marketing, per sviluppare una visione integrata della nuova dimensione di lavoro.

Link per iscrizioni:https://sardegnaversounesco.org/master-junior-sulla-civiltanuragica/masterjunior-sulla-civilta-sarda-regione-piemonte/