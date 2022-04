Castelletto Cervo, domani inaugurazione del nuovo centro ricreativo

Con l'inaugurazione di domani, lunedì 4 aprile, alle 15 presso la sede degli Alpini in frazione Garella, parte il nuovo centro ricreativo di Castelletto Cervo promosso da Comune, dagli stessi Alpini del paese ed Auser Il Pioppo.

Il centro sarà aperto ogni lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18. “Partiamo a livello sperimentale – spiega la consigliera comunale Maria Cristina Bisco - per promuovere aggregazione soprattutto per le persone sole ed anziane del paese. Poi, se ci fossero delle richieste, valuteremo se aumentare le aperture. Il centro, che è comunque aperto a tutti, sarà gestito da un gruppo di volontari che rappresentano le varie zone del paese, nato dalla collaborazione tra gli Alpini e l'Auser Il Pioppo”.

Queste le attività proposte dal centro: “Momenti ricreativo come il gioco delle carte e la tombola – continua Bisco - e anche laboratori di cucito, maglia. In più, nella bella stagione, grazie ai mezzi di trasporto dell'Auser Il Pioppo, vogliamo organizzare gite al lago e in qualche parco”.

Per partecipare all'inaugurazione di lunedì 4 aprile occorre contattare Maria Cristina Bisco (3515778027).