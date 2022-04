Sono finiti i lavori del camminamento pedonale che collega Piazza Rampone alle abitazioni di via Viverone, a Roppolo. A darne notizia il sindaco Renato Corona: “È stato sistemato anche tutto il marciapiede in autobloccanti di fronte alle villette. Ora i pedoni potranno camminare in massima sicurezza. Partiti anche i lavori di bitumatura in via Ambrosetti”.