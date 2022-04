Corradino smorza polemiche su stipendio: “Legge nazionale l’ha aumentato”. E difende la giunta a 9 membri

Giunta allargata a 9 membri e aumento dello stipendio. Questi i temi principali delineati nella consueta diretta sui propri canali social, a cui il sindaco di Biella Claudio Corradino ha voluto fare chiarezza.

Sulla giunta che passa a 9 assessori, il primo cittadino ha replicato: “Siamo a 9, un numero simile a Vercelli, Cuneo e altre città capoluogo. Costiamo come 8 perché i due assessori entrati sono lavoratori e prendono metà dello stipendio. Due al prezzo di uno. Abbiamo gente in grado di poter lavorare perché sono muniti di grande impegno. Oggi il Pnrr sta facendo piovere in maniera graduale una serie di fondi e bandi: ne abbiamo già presi parecchi ma dobbiamo portare a casa il risultato, che non è partecipare e prendere i 18 milioni come abbiamo fatto, ma realizzare entro il tempo che ci danno le opere. E per fare questo c'è bisogno di tutti, ecco perché ho allargato questa giunta in pieno accordo".

Sull’aumento di stipendio, e le inevitabili polemiche che sono arrivate, Corradino ha precisato: “Sia chiaro, l’ha aumentato una legge nazionale a tutti gli 8mila sindaci d'Italia. Io non ho aumentato proprio niente: non c'è un centesimo che viene tirato fuori dalla casse comunali. Sono fondi che arrivano dallo Stato per questo scopo e se non li si prende per questo scopo bisogna restituirli. Semplicemente si è riconosciuto che questo lavoro è sottopagato in proporzione a quanto abbiamo di responsabilità e ne rispondiamo in prima persona".