Netro, auguri Don Luigi: una pianta di ulivo per il 90° compleanno dello storico parroco

Ieri, venerdì 1° aprile, è stata una giornata speciale per la comunità di Netro, in particolare per gli ospiti della casa di riposo Simonetti che, a partire da inizio anno, ha accolto lo storico parroco del paese Don Luigi.

Raggiunta l’età di 90 anni domenica 27 marzo, Don Luigi in questi giorni ha festeggiato il compleanno ogni giorno, incontrando amici, colleghi e parenti provenienti da tutte le realtà di cui ha fatto parte durante la sua vita.



Parroco di Netro sin dal 1961 e fondatore della casa di riposo stessa, di cui ora è presidente onorario, Don Luigi ha accolto con gioia il dono offertogli dagli operatori, una pianta di ulivo di cui lui stesso ha simbolicamente dato la prima palata.

Durante il discorso che ne è seguito, il Don ha posto l’attenzione sul concetto di pace e rimarcato l’importanza della convivenza e collaborazione tra la gente comune come base per un’intesa anche trai i potenti della terra.