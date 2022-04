Basket, crollo Vigliano a Oleggio

Partita a senso unico contro la seconda potenza del campionato. Vigliano si presenta in 8 e alla 4° partita in 7 giorni le energie sono venute a mancare.

“Non siamo mai riusciti a stare in partita, i padroni di casa hanno fatto valere la loro fisicità ed esperienza tirando con ottime percentuali – spiega coach Bona - Vigliano è riuscito a mantenere il divario di 20 punti per tre quarti e poi un calo fisiologico nell'ultimo periodo ha favorito Oleggio che ha dilagato”. Alla fine l’incontro è finito 87 a 47 per Oleggio.

Oleggio vs Vigliano 87-47 (24-12; 45-26; 64-41)

Vigliano: Zordan 8, Brando 2, Borio 2, Imperadori 4, Gagliano 5, Fiorindo 12, Bottone 12, Scaglia Rat 2. All. Bona.