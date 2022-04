Mare Mosso e Cambiamento per Valdilana, ok alla collaborazione: in arrivo anche sportello per cittadino

Mercoledì scorso si è tenuta una riunione congiunta tra i componenti di Cambiamento per Valdilana, guidati da Roberto Costella, e Enrico Frandino, portavoce per Mare Mosso: oggetto della riunione era discutere e ufficializzare l'accordo di collaborazione tra le due realtà che prevede la raccolta delle istanze presentate da Mare Mosso e seguite in sede amministrativa dalla compagine di opposizione nel Comune.

"Sono soddisfatto della nostra collaborazione che auspico lunga e proficua- dice Frandino- questo accordo rappresenta una novità in senso partecipativo per i cittadini. Le loro segnalazioni su disservizi e problemi verranno raccolte e discusse dai membri dell'opposizione che le presenteranno in Comune rendendo così la collaborazione un notevole veicolo di partecipazione".

A breve Mare Mosso diventerà associazione con un proprio ufficio in cui raccogliere le proposte e le denunce dei cittadini che verranno discusse e trasmesse a Cambiamento per Valdilana: lo sportello sarà in futuro arricchito di servizi e consulenze per il cittadino , oltre ad organizzare eventi ed iniziative culturali.