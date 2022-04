Biella, venerdì 8 aprile prende il via Vérmut!

Nel Biellese e nel Canavese, tre giorni e tanti momenti di cultura sensoriale per i golosi di bellezza. Chef di Slow Food, chef stellati, vignaioli, sommelier, bartender interpretano il vino aromatizzato inventato nel 1786 dall'erborista biellese Antonio Benedetto Carpano. Una tre giorni che si apre con due seminari e si chiuderà con una cena a quattro mani con una chef stellata canavesena e uno chef stellato biellese.

Gli incontri si tengono tra venerdì 8 e domenica 10 aprile 2022 in diversi locali di Biella, Caluso e di altre località del Biellese e del Canavese. Vèrmut! si sviluppa in luoghi montani e pedemontani (Oasi Zegna, Oropa, Campiglia Cervo, Pollone, Sordevolo, Bioglio), in luoghi urbani (Biella, Caluso, Ivrea, Candelo, Vigliano Biellese, Occhieppo Inferiore) e in luoghi artistici (Palazzo Gromo Losa, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto,Villa Cernigliaro, BiBox Art Space, CreArte).

È l’occasione per incontrare i Protagonisti del Vèrmut: vignaioli, distillatori, chef, sommelier, bartender, designer e botanici.