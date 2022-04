Incidente mortale in autostrada, morto un giovane di 25 anni

La vittima del grave incidente è un giovane di circa 25 anni che si trovava al volante di un furgone. Permane la chiusura al traffico della tratta, con uscita obbligatoria ad Asti Ovest, per consentire la rimozione del mezzo incidentato.

L’autostrada Torino-Piacenza è bloccata, in direzione Torino, tra il casello di Asti Ovest e la barriera di Villanova d’Asti a causa di un incidente mortale, avvenuto al km. 22.300, che ha visto coinvolto un solo mezzo, uscito di strada autonomamente.

Sul luogo del sinistro è intervenuto anche l'elisoccorso, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso della vittima, di cui non è ancora stata resa nota l'identità. La tratta è stata temporaneamente chiusa al traffico, con uscita obbligatoria a Asti Ovest, per consentire all'impresa di pompe funebri di occuparsi della salma e agli agenti della Polizia Stradale di San Michele di effettuare i rilievi del sinistro.

Sul posto anche squadre dei Vigili del Fuoco di Asti.A seguito del sinistro si è anche formata una coda, di circa in chilometro e in aumento, tra i caselli Asti Est e Asti Ovest.