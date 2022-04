Un uomo sulla cinquantina d’anni è stato trovato gravemente ferito in un bosco di Borgoticino dove stava lavorando.Da una prima ricostruzione l’uomo sarebbe scivolato lungo una scarpatella e nella caduta avrebbe picchiato la testa contro le rocce.

Le ferite riscontrate sull’infortunato dal personale sanitario del 118 erano talmente gravi da far intervenire l’elicottero per trasportare l’uomo all’Ospedale Maggiore di Novara in codice rosso.