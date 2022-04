Un anno fa moriva a 53 anni Giorgio Temporin, il ricordo del Gaglianico Calcio

“E' passato un anno, un anno senza il suo sorriso senza una sua pacca sulla spalla. La sua scomparsa ha lasciato un grande dolore ma la sua immagine sopravvive nella memoria di quanti l’ebbero caro. Una preghiera per lui salga al cielo da parte di tutti i suoi cari”. A scriverlo il Gaglianico Calcio sui propri canali social.

Il 2 aprile 2021 era mancato Giorgio Temporin a soli 53 anni: a stroncarlo un brutto male che non gli ha lasciato scampo (leggi qui). Temporin era molto conosciuto in paese e in tutto il Biellese: per molti anni, infatti, aveva lavorato al mercato di Piazza Falcone, dietro il bancone del pesce. Ma era anche un apprezzato e stimato tecnico di calcio: per almeno 15 anni, infatti, aveva allenato nel settore giovanile del Gaglianico Calcio, con saggezza e passione.