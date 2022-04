Sentono un forte odore di gas e lanciano immediatamente l’allarme. Il fatto è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri, 1° aprile, nel comune di Valdilana.

Stando alle prime informazioni raccolte, si è verificata una piccola perdita da un contatore esterno, situato in prossimità di un negozio. Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza e i tecnici specifici.