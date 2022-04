Lutto nel Biellese per la morte di Pier Vittorio Magnani, mancato all’affetto dei suoi cari. Aveva 92 anni. Stimato e apprezzato avvocato, era molto conosciuto in tutto il territorio per le sue qualità umane e professionali.

Il Santo Rosario sarà recitato a Biella, in Duomo, domani alle 17.15. I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo a Rosazza alle 15.30 di lunedì 4 aprile, presso la cripta della chiesa parrocchiale. la salma verrà sepolta nel cimitero locale.