Furto in auto a Biella, portato via uno zaino (foto di repertorio)

Amara sorpresa per un biellese di circa 53 anni. Stando alle informazioni raccolte, l’uomo avrebbe trovato il baule della sua auto aperto e il proprio zaino sparito. All’interno libri e altro materiale. In seguito, ha contattato i Carabinieri per denunciare il furto. Il fatto si è verificato nei giorni scorsi a Biella.