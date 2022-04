Fiamme e fumo a Biella, residui vegetali a fuoco dietro il vecchio ospedale abbandonato

Fiamme e fumo nel centro di Biella. Intorno alle 20 di ieri, 1° aprile, alcuni residui vegetali sono andati a fuoco per cause da accertare dietro lo stabile ospedaliero abbandonato. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare in tempi rapidi l’incendio e di mettere in sicurezza l’area interessata.