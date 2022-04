Dolore a Benna per la morte di Fabio Carta Molinè, aveva 59 anni

Profondo dolore a Benna per la morte di Fabio Carta Molinè, improvvisamente mancato all’affetto della sua famiglia all’età di 59 anni. Era molto conosciuto in paese: per anni, infatti, insieme ai genitori, aveva gestito il bar della piazza di Benna.

A detta dei familiari e degli amici, era una persona squisita, amico di tutti, sempre disponibile e benvoluto da tutti. Con il suo carattere affabile e positivo, ha sicuramente lasciato un bel ricordo di sé. Negli ultimi sette anni ha dovuto affrontare la perdita di alcuni dei suoi cari: prima i fratelli Andrea e Luca, poi gli amati genitori Marisa e Luciano.

Il Santo Rosario sarà recitato alle 20 di domani, 3 aprile, nella chiesa parrocchiale di Benna. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15 di lunedì 4 aprile.