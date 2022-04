Quaregna Cerreto: 500 mila euro di progetti che riguardano la viabilità nel 2022

Il sindaco Katia Giordani ha le idee chiare sui i prossimi progetti che metterà farà partire a Quaregna Cerreto.

"Prima di tutto dobbiamo rifare il manto stradale della Provinciale 300 - spiega il sindaco - , quindi il primo tratto di via Marconi, i primi 100 metri che collegano Quaregna con Piatto. Si tratta di un intervento da 350 mila euro, 200 dei quali sono della Provincia. E poi c'è il cimitero ipogeo di Cerreto".

In questo caso l'investimento è di 100 mila euro circa. Intenzione dell'amministrazione è ristrutturarlo. "Ci sono colate di ruggine in alcuni punti - continua il sindaco - e finestre rotte. Serve un intervento importante. Dobbiamo però solo capire se ispirarci all'hi-tec o ingentilirlo".

Altri 150 mila euro sono riservati a via Parlamento: "E' una via critica - conclude il primo cittadino - . E' a ridosso della collina e se piove tanto ci sono cascate di acqua e fango che si riversano sulla strada. Abbiamo in mente di realizzare una cunetta alla francese per fare scorrere l'acqua e asfaltarne una parte".