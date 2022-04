Ponderano, cantiere aperto vicino al campo sportivo

Ancora con l'amministrazione Vallivero in quel punto del terreno si sarebbe dovuto realizzare un parcheggio. Così non era poi stato, perchè aveva iniziato a cedere. Ora la giunta Locca si è interessata per risanare l'area. Ed è stato aperto un cantiere.

Stiamo parlando del terreno che si trova a fianco al campo sportivo. "Per anni non si è più fatto nulla perchè si è visto che cedeva - spiega il sindaco Roberto Locca - . In quel punto scorrono delle falde di acqua che rendono impensabile realizzare un parcheggio come si era pensato. Ora abbiamo deciso di risanarlo e poi vedremo come usarlo. Non è da escludere che possa diventare un'area giochi per i bambini".