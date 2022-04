Nuove nevicate, grado di pericolo valanghe in aumento: i consigli dell’Arpa Piemonte

“Dopo la prolungata assenza di nevicate che ha caratterizzato l'inverno, questa settimana una serie di impulsi perturbati ha finalmente riportato qualche precipitazione sulla nostra regione. I massimi quantitativi cumulati fino ad oggi sono stati raggiunti nel cuneese con circa 20cm di neve fresca”. A scriverlo, sul proprio sito web, l’Arpa Piemonte.

“La neve fresca, talvolta ventata, poggia su croste da fusione e rigelo generalmente più dure sui versanti soleggiati rispetto ai pendii in ombra dove, specialmente a quote elevate, la superficie della neve vecchia era più irregolare – si legge - Le ulteriori precipitazioni nevose previste nei giorni scorsi saranno associate ad intensa ventilazione. Queste condizioni determinano l'aumento dell'instabilità del manto nevoso. Il grado di pericolo valanghe previsto per il fine settimana sarà, a quote elevate, 3-Marcato nei settori compresi tra Alpi Liguri e alpi Cozie Nord di confine. Altrove il grado di pericolo sarà compreso tra 1-Debole e 2-Moderato. Si consiglia una prudente scelta dell'itinerario soprattutto sui settori maggiormente interessati dalle nevicate con particolare attenzione ai lastroni da vento di neoformazione.