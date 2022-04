Mamma Laura nella Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo: "Si può sopravvivere, con l'amore"

Buongiorno a tutti! Io sono Laura, mamma di Mark, ragazzo autistico di trent'anni. Chi più, chi meno, un po' tutti avrete sentito parlare di autismo, questa brutta bestia che colpisce, non si sa bene il perché, qualche bambino /a e che lo /a rende un/a disabile a vita.

Io il perché lo so bene. Mio figlio è affetto da una malattia genetica /cromosomica chiamata " x fragile", che purtroppo, tra le varie cose, provoca tratti autistici, nei soggetti colpiti. Cos'è l 'autismo? Da mamma e da insegnante posso rispondervi che, sicuramente è una "brutta bestia", che, in parte, aliena l'individuo dal resto della società, che crea grossi disagi a livello familiare e che è davvero tutto molto complicato! Ma vi garantisco anche che si può sopravvivere a tutto questo! Come?Con l'Amore! Io non l'ho sconfitto l'autismo, ma credo di avergli dato un bel po' di filo da torcere! Sicuramente non quanto lui ne ha dato a me e soprattutto a Mark, però gli ho tenuto testa!

A volte sono stata stanca, in alcuni giorni mi sono sentita distrutta, a terra, senza forze, ma mai, dico mai avrei voluto che mio figlio fosse stato diverso da ciò che è, perché sennò non sarebbe più stato il mio adorato Mark!

I primi anni sono indubbiamente i più difficili da accettare per una mamma, soprattutto se si è sole. Quando Mark aveva sei anni è nato il mio meraviglioso Sebastian, sano! Una gioia immensa, una grande rivincita, vista con gli occhi dei miei venticinque anni! Quel bimbo stupendo e perfetto, che è diventato il nostro grande amore e il fratello che Mark ama perdutamente, da cui ha imparato tutto, anche le parolacce! E in poco tempo da fratello minore Sebastian è diventato il fratello maggiore e così sarà per tutta la vita! Mark ha fatto passi da gigante, tanti progressi, parla, si comporta in maniera adeguata nelle situazioni, è dolce ,amorevole e affettuoso e anche molto simpatico. Ogni persona che entra in contatto con lui non può uscirne indifferente.

Ciò che emanano questi ragazzi va oltre quello che si può umanamente pensare e spiegare a parole! Sarebbe importante provare a conoscerli, passare del tempo con loro, farebbe bene a tutti: a loro perché hanno tanto bisogno di normalità, di avere degli amici e a noi perché c'è tanto bisogno di sensibilizzare i nostri cuori! Credetemi se vi dico che hanno pochissimi amici, nessuno si sforza di provare! Fatelo un po' di volontariato con questi ragazzi, è davvero necessario e importante! Il tempo libero che Mark passa all'aria aperta lo trascorrere spesso in montagna, a casa di una cara amica, che ha gli animali, lui adora le pecore, le mucche, le capre e i cavalli!

Mio figlio, durante la settimana, vive in una comunità per disabili, perché io non riesco a gestire il mio lavoro, lui, i suoi problemi e tutto ciò che comporta. Quando Mark viene a casa faccio di tutto perché lui possa sentirsi permeato dal mio amore e circondato dall' affetto della famiglia, andiamo a trovare parenti e amici, stiamo con il nonno, che lui adora, spesso con il fratello e mia nuora.

Ovvio mancherà sempre qualcosa a rendere tutto perfetto. Non posso non citare il periodo nero del covid 2020, quando per sei mesi non ho potuto vederlo. Come tutte le persone ricoverate in struttura lui non ha potuto fare i rientri e siamo stati separati. A dicembre 2022 sia io che lui abbiamo avuto il covid e Mark ha fatto ventuno giorni di isolamento in struttura. Queste sono cose che vanno dette e che non si possono dimenticare, perché fanno parte di questo pacchetto!

Mark però resta quel ragazzo meraviglioso che si sveglia alle sette del mattino e che, dalla sua camera mi urla:" ciao Lally, sei sveglia?" o che mi stringe forte a se' in un abbraccio infinito, che mi guarda con i suoi occhi profondi come il mare e mi dice:" mamma io ti amo!". Sono proprio questi i momenti in cui capisco che ne è valsa davvero la pena!

A questo punto voglio ringraziare il mio papà, mio figlio e mia nuora, la mia famiglia, le mie amiche, i miei parenti, tutte le persone che in questo cammino ci sono state e ci sono sempre, ogni giorno! Voglio dirvi che, senza di voi, sarebbe stato impossibile arrivare fino a qui! Voi che mi avete tenuto la mano, mi avete aiutato a percorrere, un passo dopo l'altro ,questo lungo percorso! Siete tanti, davvero tanti e io vi stringo tutti nel mio cuore ! Il vostro aiuto è stato fondamentale, indispensabile, vi giuro che senza ognuno di voi io non ce l'avrei mai fatta!

E alla fine il mio pensiero lo dedico a te che, che con lo sguardo rivolto verso l'infinito è così che affronti la tua esistenza, vivendo nell'essenziale! Quanta saggezza e quanta profondità nella tua anima dolce amore mio! Sono certa che tu sia stato per me un dono immenso ,perché, in fondo, tutti voi, in questo mondo malato, siete una benedizione di luce pura!