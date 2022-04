Bielmonte: nonostante il Covid e l'assenza di precipitazioni, la stagione sciistica si chiude positivamente

In chiusura la stagione sciistica a Bielmonte con il Water Slide di domani, domenica 3. Sono state molte le difficoltà che i gestori dell’impianto hanno dovuto affrontare, tra norme sanitarie variabili, frutto della lenta uscita dalla pandemia e l’assenza di precipitazioni che ha segnato i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, i più importanti per gli sport invernali.



Ufficiosamente, la stagione si è già conclusa lunedì 28 marzo con l’aggiornamento tecnico dei maestri di sci: “L’ultima neve è stata prodotta circa un mese fa – spiega Gianpiero Orleoni, direttore della Icemont Sas che gestisce gli impianti a Bielmonte– e poi non è stato più possibile toccare i torrenti che altrimenti si sarebbero prosciugati. La possibilità di sciare c’è ancora ma abbiano notato che, con l’arrivo della primavera, la gente sta già pensando ad altro e l’affluenza è diminuita”.



A prima vista si direbbe che il problema principale, trattandosi di sport invernali, sia stata la mancanza di nevicate naturali. Ma Orleoni dipinge un quadro diverso: “La difficoltà maggiore è stata la pandemia – racconta il direttore – perché ci ha sottratto tutti i progetti che solitamente facevamo con le scuole come il “Progetto sci” e i corsi”.



Tuttavia, considerata bene la situazione, la stagione non è da valutare in negativo: “Il bilancio è sicuramente positivo – confida Orleoni – e il lago artificiale ha permesso di garantire il corretto funzionamento di tutta la macchina, tenendola viva. Le piste erano ben curate e la gente è venuta volentieri perché a Bielmonte si scia bene”.