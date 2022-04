Valdigne Triathlon protagonista a Imola nel campionato italiano assoluto di Duathlon Sprint

Nello splendido scenario dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, con l’organizzazione perfetta di Imola Triathlon, si sono svolti sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 i Campionati Italiani Assoluti e Under 23 di Duathlon Sprint e i Campionati Italiani di Duathlon Staffetta 2+2 e di Coppa Crono di Duathlon.

Grande sforzo della Federazione Italiana Triathlon del Presidente Riccardo Giubilei che ha trasmesso l’evento in Diretta Streaming con la telecronaca e i commenti di Dario Daddo Nardone e dell’ex nazionale e ora Tecnico Federale Luca Facchinetti.

Sempre coinvolgente la cronaca della gara sul “campo” di Fabio D’Annunzio e del Team di “Scannellatori Seriali” che hanno dato brio e simpatia alla due giorni imolese; nella gara “Bronze” ha partecipato, nella sua categoria, un nome illustre del ciclismo italiano il Campione e ex Ct della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani.

Percorso degno di un Campionato Italiano: la prima run prevedeva il giro dell’autodromo al contrario del senso usuale automobilistico (per circa 5200m), con salite e discese piuttosto impegnative e la bike prevedeva 4 giri con ben otto salite e discese con pendenze tra il 4 e il 7%.

Le atlete e gli atleti sono stati quindi messi a dura prova dal tracciato molto selettivo.

Nella mattinata ha preso il via la gara femminile con grandi numeri (più di 200 le atlete iscritte provenienti da tutta Italia) con alcune atlete (anche per la gara maschile) inserite nella gara “Bronze” per chi non aveva diritto alla partecipazione al campionato Italiano per dare a tutti la possibilità dell’emozione della gara in Autodromo.

Per i colori di Valdigne Triathlon buona prova di Francesca Crestani, la giovane di Marostica, 18^ al traguardo, ha conquistato la 6^ posizione nel Campionato Italiano Under 23.

Molto positiva la prova della biellese Costanza Antoniotti, la quindicenne biellese, al debutto in un Campionato Italiano Assoluto è giunta 28^ e terza tra le Youth B (prima del suo anno di nascita).

Ancora una prova di altissimo livello per un’altra biellese, Alessandra Degiugno, che dopo i successi di categoria a Barzanò e Santena ha avuto la soddisfazione di essere la prima al traguardo tra le M3 (ma anche di tutta la categoria Master femminile).

Ancora una prova solida per la cuneese Chiara Costamagna, la specialista delle lunghe distanze, ha performato ad altissimo livello anche in questa gara short (ma molto dura) giungendo al traguardo 4^ tra le S1.

Grandi soddisfazioni anche per la legnanese Marinella Sciuccati, che ha ribadito la superiorità in categoria espressa a Barzanò e Santena, conquistando con grande vantaggio la prima posizione tra le M5 (la sua frazione bike è stata ancora una volta da antologia), una grande soddisfazione per la “Capitana” del Team femminile di Valdigne Triathlon.

Positive le prove anche delle giovanissime (2006) la biellese Carlotta Freguglia e la torinese Alice Col, al debutto in un Campionato Italiano Assoluto, per loro 18^ e 19^ posizione tra le Youth B italiane.

Settima posizione tra le M4 con una tre frazioni equilibrate e di buon ritmo per Mariela Alejandra Oropeza, 7^ nella sua categoria sempre molto partecipata.

Al pomeriggio la gara maschile presentava anch’essa numeri da brivido (più di 800 partenti, con anche qui i non aventi diritto inseriti nella gara Bronze non valida per il Campionato Italiano).

Il migliore per il Team verde-turchese-oro è stato il valdostano Davide Bajo, che ha disputato un’ottima gara nel gruppo che inseguiva i migliori, per lui 26^ posto sul traguardo finale.

Molto positiva anche la gara del ligure Ivan Cappelli, che pur specialista delle gare medio lunghe, ha conquistato un significativo 33^ posto.

Molto bene il giovanissimo Vigevanese Giacomo Gangi (che ha chiuso 92^ con un tempo sotto l’ora di gara).

Prova positiva, in vista degli appuntamenti del Triathlon Cross, per il lecchese Michele Bonacina.

Molto positiva la prova di un altro 2005, Mirco Pordenon, che, anche grazie ad un’ottima bike è risuscito ad entrare tra i primi 200 della classifica generale.

Prove solide per Elia Ranzo Babini (atleta del Cross Triathlon) e per il Coach torinese Carlo Sabbia entrambi con una buona seconda frazione.

Bravi al debutto in un Campionato Italiano gli altri due giovanissimi torinesi Enea Demarchi (2005) e Filippo Gai (2006) sempre in crescita di condizione.

Nella mattinata di domenica 27 marzo si è svolto il Campionato Italiano di Staffette 2+2.

Il Team di Valdigne Triathlon schierava ben 4 staffette, la prima al traguardo 6^ assoluta e 5^ nel Campionato Italiano è stata quella formata da Bajo, Cibin, Bonacina e Crestani che con un’ottima prova di squadra hanno ottenuto un risultato di prestigio a livello nazionale.

Ottima anche la prestazione anche della 2^ staffetta, che aveva all’interno tre giovanissimi, composta da Cappelli, Turbiglio, Giuliano Guglielmo e Antoniotti, che ha chiuso con un significativo 13^ posto.

Positive le prove delle staffette composte dai giovanissimi Gangi, Sabbia Ludovica, Pordenon Mirco, Rondelli e da Demarchi, Col Alice, Gai, Freguglia.

Nel pomeriggio è giunta la maggiore soddisfazione per i colori del Team, con il Campionato Italiano di Coppa Crono di Duathlon.

Il Team Femminile composto da Marinella Sciuccati (M5), Alessandra Degiugno (M3) e Chiara Costamagna (S4) ha conquistato il Bronzo Italiano con una prova maiuscola dimostrando che l’impegno e passione per lo sport possono portare grandi risultati.

Ora gli atleti del Team sono attesi dal Campionato Italiano di Duathlon Classico nel week End del 3 aprile a Pesaro.