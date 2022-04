Trail della Diga, novità e ripartenza dell’evento podistico di Mongrando

Nella mattinata di ieri, giovedì 31 marzo, la quota di pre iscrizioni al Trail Della Diga, evento podistico organizzato da “La Vetta Running”, si attestavano intorno alle 125 nonostante, anche quest’anno, gli organizzatori siano stati costretti a tenere un profilo basso, rinunciando al consueto ristoro di fine gara, a causa della non ancora completa uscita dalla pandemia che nel 2021 aveva causato lo slittamento della gara a maggio.



Tuttavia, la maggiore distensione delle norme a consentito maggiore spazio di manovra: “L’edizione 2022 – raccontano gli organizzatori – vedrà il ritorno della possibilità di iscriversi il giorno stesso della gara e un’altra grande novità, l’introduzione di una camminata ludico-motoria di 12 km”.

Il nuovo esperimento porterà i partecipanti non competitivi in un’esplorazione del territorio circostante, in particolare il suggestivo Bosco del Vallino: “Ci auguriamo che questa iniziativa vada bene – sottolineano– perché potrebbe rivelarsi uno spunto interessante per creare una terza gara che comprenda i percorsi della 22 e della 12 km insieme”.



Il ritrovo è programmato per le ore 8, presso il polivalente di Mongrando, in via Giovanni Enrico 35, mentre le due partenze saranno alle ore 09:3° per la 22 km e alle ore 10 per la 12.: “Non è facile far ripartire tutto il meccanismo delle gare podistiche – concludono – ma la speranza è di arrivare almeno a 200 iscritti. Speriamo che anche il tempo sia dalla nostra parte”. Per maggiori informazioni sul programma del Trail della Diga leggere qui.