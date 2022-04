Tanti gagliardetti e podi importanti per gli atleti Bi Roller ai Campionati Regionali

Nella giornata di domenica scorsa, 27 marzo, si sono svolti alla Colletta di Torino i Campionati Regionali su Pista e su Strada che hanno visto protagonisti di tanti successi gli atleti di Bi Roller che si sono aggiudicati, tra l’altro, la qualifica ai Campionati Italiani. Un ottimo inizio per una stagione che, dopo due anni di attività ridotta causa Covid, si preannuncia lunga e ricca di eventi.

Alla mattina si sono svolti i Campionati Pista che, purtroppo, si sono aperti con l’infortunio di una giovane atleta Bi Roller, alla sua prima gara, Camilla Siletti che è caduta e si è rotta un polso. Gli atleti delle categorie Ragazzi, Allievi, Junior e Senior hanno disputato le gare su pista parabolica. Michele Rocchetti, categoria Ragazzi, si è aggiudicato il doppio scudetto di Campione Regionale nelle gare 1 giro contrapposto e 3000 mt a punti. Nella stessa categoria, Andrea Mazzola ha conquistato il 4° posto. Per quanto riguarda la categoria Allievi, Dora Ferretto ha conquistato il gagliardetto di Campionessa Regionale nella 5000 mt a punti e la 4° posizione nel giro contrapposto mentre Susanna Rocchetti ha conquistato la 2° posizione nella gara lunga e la 3° nel giro contrapposto. 8° posizione per Emma Valli in entrambe le competizioni. Annibale Sangiorgi ha conquistato la 3° posizione in entrambe le gare. Seconda posizione nella gara Americana per il team maschile composto da Annibale Sangiorgi, Michele Rocchetti e Andrea Mazzola e 4° posizione per il team femminile composto da Susanna Rocchetti, Dora Ferretto e Emma Valli. Per la categoria Junior, Achille Sangiorgi ha conquistato il 2° gradino del podio in entrambe le gare, giro contrapposto e 5000 mt a punti; Saverio Valli è arrivato 3° nella gara lunga e 4° nella gara veloce. Nella gara americana il team biellese composto da Achille Sangiorgi, Saverio Valli e Thomas Bonafede ha conquistato la 2° posizione.

Nella pausa pranzo due piccoli atleti biellesi si sono cimentati nella loro prima cucciola: si tratta di Adama Koné e Cristian Crovella. Subito dopo sono iniziate le gare su strada che hanno visto tra i protagonisti il più piccolo atleta biellese, Mattia Tamburrano, che si è distinto nelle tre gare: 50 mt sprint in corsia, 100 mt e 600 mt in linea. Bravissimi i piccoli atleti Bi Roller che hanno dimostrato tanta grinta e voglia di fare! Per le categorie Ragazzi, ancora una volta Michele Rocchetti ha conquistato il doppio gagliardetto di Campione Regionale nelle gare 300 mt e 3000 mt a punti; Andrea Mazzola è arrivato 4° in entrambe le competizioni. Per le categorie Allievi, Susanna Rocchetti ha conquistato il gagliardetto di Campione Regionale nella gara 5000 mt a punti e la 4° posizione nel giro sprint, Dora Ferretto si è guadagnata la 3° posizione in entrambe le gare. Emma Valli l’8° posizione in entrambe le gare. Dora Ferretto e Susanna Rocchetti hanno conquistato la 1° posizione nell’Americana Team Sprint. Per la pari categoria maschile, Annibale Sangiorgi è arrivato 3° in entrambe le gare. Il team composto da Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi hanno conquistato il 3° posto nell’Americana Team Sprint.

Anche i due atleti Junior si sono fatti valere: Achille Sangiorgi ha conquistato la 2° posizione in entrambe le gare mentre Saverio Valli si è guadagnato la 3° posizione nella gara lunga e 4° posizione nella gara veloce. Il team composto da Achille Sangiorgi e Saverio Valli ha ottenuto la 3° posizione nell’Americana Team Sprint. In entrambi i Campionati la ASD Bi Roller Pattinaggio Biella ha conquistato la 3° posizione nella classifica per società.

Concluse le gare regionali che hanno fatto guadagnare agli atleti della Bi Roller la partecipazione ai Campionati Italiani su Strada e su Pista che si svolgeranno nei mesi estivi, nelle prossime settimane sarà la volta di nuove competizioni: per prima, la gara interregionale che si svolgerà a Paderno nel giorno di Pasquetta, poi il ranking a San Miniato il 23 e 24 aprile, qualche giorno dopo, la gara internazionale che si svolgerà a Geisingen tra il 28 aprile e il 1° maggio.

Seguirà un altro ranking a metà maggio a Senigallia e poi sarà la volta dei Campionati Italiani Strada ai primi di giugno e dei Campionati Italiani Pista poco dopo la metà di luglio. Insomma, tante gare e occasioni per mettersi in mostra per gli atleti del pattinaggio corsa biellese. Facciamo loro in bocca al lupo per una stagione ricca di successi!

Bi Roller ringrazia gli sponsor e i partner che ci sostengono e aiutano nel percorso sportivo: Blue Impresa di Sabrina Beltrando, Sellmat e Acqua Lauretana.