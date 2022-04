Mantova - Edilnol, il prepartita

Il mese di aprile si apre con una trasferta per Edilnol Pallacanestro Biella. I rossoblù saranno di scena sul campo della Staff Mantova nel venticinquesimo turno del campionato di A2 Old Wild West, girone verde. Una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica, specialmente per i ragazzi di coach Andrea Zanchi che dopo i due successi casalinghi contro Trapani e Orzinuovi vuole continuare il momento positivo.

I virgiliani hanno cambiato marcia con l’arrivo in panchina di coach Giorgio Valli facendo vittime illustri nella seconda metà del campionato (Cantù, Casale), arrivando a conquistare la nona posizione della classifica. Nella gara di andata Biella conquistò la sua prima vittoria casalinga della stagione per 85-71, un successo in rimonta che ha dato grande fiducia a tutto l’ambiente rossoblù.

Problemi in casa biancorossa: coach Valli dovrà fare a meno di Hollis Thompson, out per problemi fisici, che sarà sostituito dall’ex Ravenna e Treviglio Giddy Potts (a partire dal 4 aprile, giorno successivo al termine della sua squalifica di tre mesi per doping).

Dal canto suo l’Edilnol vuole lasciarsi alle spalle il trittico di match esterni e tornare a sentire il calore del suo pubblico, fondamentale in questo rush finale della regular season.

All’andata i rossoblù, al loro debutto stagionale, persero al PalaConad 89-78, ma rispetto a quel primo incontro del campionato la formazione allenata da coach Andrea Zanchi ha trovato la sua identità ed è ora in corsa per evitare la zona playout.

Palla a due domenica 3 aprile alle ore 18.00.

I ROSTER

Staff Mantova: 0 Mustapha Lo, 7 Antonio Iannuzzi, 8 Martino Mastellari, 9 Vojislav Stojanovic, 10 Matteo Ferrara, 13 Lorenzo Maspero, 16 Riccardo Cortese, 18 Marco Laganà, 22 Beniamino Basso, 34 Gabriele Spizzichini, 43 Hollis Thompson. All.: Giorgio Valli.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

GLI EX DELLA PARTITA

Marco Laganà, playmaker dei virgiliani, è cresciuto nel vivaio di Pallacanestro Biella, tornando a indossare la maglia rossoblù, con la fascia da capitano, nella scorsa stagione. Anche Luca Infante è un ex la sfida avendo giocato a Mantova nelle ultime due stagioni.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Siamo reduci da una settimana positiva con due vittorie conquistate che hanno fatto morale e classifica. Siamo tornati ad avere una settimana tipo per preparare al meglio una trasferta non semplice dove dovremo essere pronti a tirar fuori tutto quello che abbiamo in termini di energia e fisicità”.

I MEDIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo www.radio-city.it/app