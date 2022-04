I Faggi: multisport internazionale e cultura con la nuova biblioteca

Il Circolo I Faggi: convenzioni







Siglata la convenzione con l’Unione Industriale di Biella. Tutte le imprese associate all’Unione Industriale di Biella potranno usufruire di tariffe agevolate per abbonamenti, servizi ed organizzazione di eventi aziendali, inoltre si potranno concordare programmi di sostegno delle attività multi sport e culturali organizzate presso il Circolo I Faggi. Per qualsiasi informazione prendere contatto direttamente con la Segreteria de I Faggi.



Attività multisport



I Faggi sempre più centro multisport a livello nazionale ed internazionale.









Due importanti incontri organizzati da Desmotec dove si sono ritrovati tra i migliori preparatori atletici a livello internazionale di diverse specialità sportive, dallo sci al freestyle, dal basket agli sport di combattimento, al tennis.







Il giorno 17 – 18 Marzo presso la località I Faggi Sport, Wellness and Friend si è svolto un meeting organizzato da Desmotec SRL dedicato agli esperti nel campo fisioterapico a livello italiano. In particolare l’evento ha visto la partecipazione di un esperto formatore della Shoulder Academy, Master di Alta formazione focalizzato sulla riabilitazione della Spalla che vede la collaborazione di uno dei maggiori esperti nel settore a livello internazionale, il Professore Chirurgo Ortopedico Giovanni di Giacomo.







Nei giorni 24 – 25 Marzo si è svolto il secondo evento del 2022 sempre organizzato da Desmotec SRL che ha visto partecipare diversi esperti nel campo fisioterapico sportivo a livello. L’evento aveva l’obiettivo di riunire i maggiori esperti dell’applicazione dei macchinari Desmotec a livello internazionale con lo scopo di supportare Desmotec nello sviluppo dei prodotti, nell’organizzazione dei corsi e nella formazione.





I partecipanti sono stati divisi in piccoli gruppi e a turno sono passati per le singole postazioni dove uno dei nostri esperti si confrontava con loro rispetto al suo metodo di utilizzo del macchinario Desmotec in ambito fisioterapico e sportivo.



Di seguito i vari esperti intervenuti con il rispettivo focus:



- Roberto Marocco, Strength and Conditioning Coach del Basket

- John Marsden, preparatore di sci freestyle

- Marc-Andrè Wilson, esperto in prevenzione infortuni e specializzato in sport di combattimento

- Paul Gagnè, specializzato in riabilitazione per Octagon Sports Agency e NHL

- Marco Porta, preparatore sci

- Simone Ripamonti, Sport Performance







Questo tipo di esperienza permette di ampliare la gamma di programmi di allenamento presenti nella palestra del Circolo I Faggi, utilizzando le più innovative tecniche testata a livello professionale, e di renderle disponibili, adeguatamente ritarate dal personal trainer, alle singole esigenze fisiche di ognuno dei nostri frequentatori abituali.

Biblioteca realizzata con il contributo i Banca Patrimoni Sella.

La biblioteca realizzata con la sponsorizzazione de Banca Patrimoni Sella è un concreto esempio del modello di collaborazione che I Faggi intende portare avanti con le aziende del territorio; non un solo e semplice contratto di comunicazione sportiva, ma un vero e proprio progetto che si costruisce insieme e che lo si sviluppa in più anni. Avere condiviso con Banca Patrimoni Sella lo sviluppo dei giovani è sicuramente un grande passo in avanti verso la completa realizzazione del rilancio del circolo.









Salute e benessere. Parte il corso dedicato agli Over 60.

Un percorso di mobilità dedicato ai meno giovani per ritrovare il benessere di un fisico tonico ed agile.





Yoga

“Lo yoga ci insegna a modificare ciò che non può essere accettato e ad accettare ciò che non può essere modificato” lyengar.







Alcuni consigli di Francesca Perrone l’istruttrice di Yoga de I Faggi

La posizione di NAVASANA, nella fotografia sotto riportata





La posizione di Navasana (posizione della barca), stimola e tonifica la muscolatura addominale, attiva i muscoli della schiena e delle cosce rinforzando la zona lombo-sacrale, se eseguita con costanza contribuisce all'eliminazione dei grassi nella fascia addominale.

Navasana agisce anche sul sistema endocrino, stimolando l'attività di fegato, pancreas e ghiandola tiroidea, e aiuta a regolarizzare il livello di zuccheri nel sangue.

E' una posizione di equilibrio che favorisce la concentrazione e la forza mentale, riduce l’ ansia e dona un profondo senso di calma.

Bistrot.

Il Bistrot I Faggi è al servizio delle aziende convenzionate per offrire raffinati rinfreschi durante i meeting aziendali, con i Vostri clienti.





L’area business tranquilla e riservata per le attività lavorative ed al termine del lavoro la splendida cornice del terrazzo con il panorama sulla città di Biella per un’apericena o una cena.















Un’esperienza unica che lascerà il segno sui Vostri clienti.

Main sponsors







Aziende sostenitrici