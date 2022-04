Biella Rugby, lascia il tecnico della Under 19

Biella Rugby saluta e ringrazia il tecnico della Under 19 Roberto Marchiori che lascia il club anticipatamente, a partire dalla data odierna. Corrado Musso, direttore sportivo Biella Rugby Club: “Ringraziamo Roberto per l’ottimo lavoro svolto con i nostri ragazzi. È stato un anno difficile per tutti, soprattutto perché dopo il Covid i numeri in U19 si sono assottigliati parecchio, rendendo necessaria la modifica degli accordi presi ad inizio stagione. La collaborazione si conclude anticipatamente soprattutto per dar modo a Roberto di riorganizzare i suoi prossimi impegni”.

Roberto Marchiori: “È stata una stagione particolarmente difficile e, di fatto, non siamo riusciti a portare a termine gli obiettivi che ci eravamo prefissati con la Under 19. Per diversi motivi, determinante è stata la pandemia. A Biella ho trovato un gruppo di giocatori che, seppur risicato nei numeri, ha tanta voglia di lavorare e crescere, ha un grandissimo senso di appartenenza al club e nonostante le difficoltà, non ha mai mollato di un centimetro. Un grande gruppo che sicuramente arriverà lontano. Ringrazio ancora la società per l’incarico che mi aveva affidato, insieme abbiamo lavorato per dare il massimo anche in una situazione decisamente difficile. Purtroppo le nostre strade si dividono, per me rimane l’obiettivo di continuare a crescere”.