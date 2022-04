Fuoristrada 4x4, Serena Rodella pronta alla nuova stagione con il 1^ trofeo Ciglione Malpensa

La stagione del campionato italiano femminile di fuoristrada è alle porte. Domani, 2 aprile, è in programma la prima gara al Ciglione della Malpensa in Lombardia. E per l' occasione la campionessa in carica, la biellese Serena Rodella, ci ha svelato gli impegni per il 2022.

“Quest’anno, oltre al campionato italiano, correrò il trofeo Italia 4x4. La macchina che utilizzerò sarà un prototipo 1900 turbo diesel.”. Per questa stagione Serena dovrà affrontare una serie di cambiamenti: “Anche quest’anno il mio team avrà come referente mio marito oltre ad essere il meccanico, ci sono stati molti cambiamenti alla macchina rispetto allo scorso anno. Stiamo ancora effettuando dei test per la migliore messa a punto possibile in vista di questo primo appuntamento”.

La pilota biellese ha dichiarato quali sono le sue principali ambizioni per la nuova stagione: “L’obiettivo è, come sempre, quello di fare il meglio possibile, poi se arriveranno anche dei bei risultati meglio ancora. E’ molto emozionante correre da campionessa, non vedo l’ora di iniziare il campionato, sono eccitata all’idea che sto per tornare a correre”.

Questo è il calendario degli impegni di Serena Rodella durante la stagione 2022.

Campionato italiano: 2/3 aprile 1^ trofeo ciglione, Malpensa (VA); 7/8 maggio 1^ coppa città di Cardezzate, Cardezzate (VA); 11/12 giugno 2^ trofeo memorial Massimiliano Oppici, Rubbiano di Solignano (PR); 2/3 luglio 2^ coppa città di Chiusdino, Chiusdino (Siena); 3/4 settembre 35^ trofeo Veglio 4x4, Veglio Mosso (BI); 8/9 ottobre 3^ trofeo reverse memorial Massimiliano Oppici, Rubbiano di Solignano (PR). Trofeo Italia 4x4: 20 marzo Prunetta (rinviata); 24 aprile memorial Giangas #33, Sassello; 22 maggio Piacenza; 26 giugno Paroldo; 24 luglio Fara Novarese; 25 settembre trofeo Bartoletti, Salsomaggiore.