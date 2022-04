Birra Elvo festeggia la Pasqua con la nuova “Benedictus” e la colomba alla birra

Ogni ricorrenza rappresenta un momento speciale che va celebrato nel migliore dei modi; lo staff di Birra Elvo lo sa bene, ed è per questo che ha deciso di presentare al pubblico una selezione di prodotti limitati, volti a festeggiare l’approssimarsi della Pasqua.

Come ogni anno, infatti, saranno disponibili - fino ad esaurimento scorte - le speciali colombe pasquali Elvo, realizzate con mandorle e birra Doppelbock. Ma le novità non si esauriscono qui: il mastro birraio Josif Vezzoli ha pensato infatti ad una speciale birra pasquale firmata Elvo, la Benedictus: si tratta di una birra in stile Maibock di 7,5 gradi realizzata con miele di tiglio dell’azienda agricola La Bessa di Magnano, su una base di malti chiari; il risultato che ne deriva è un prodotto dagli aromi di malto e crosta di pane, che celano le note mentolate e lievemente balsamiche del miele utilizzato, con una chiusura mediamente amara che accompagna la bevuta.

Le novità non si fermano solo alle specialità pensate per la Pasqua, ma spaziano anche verso nuove proposte culinarie che strizzano l’occhio alla corrente dello slow food e del chilometro zero: infatti, oltre alla nuova proposta di “panino del mese”, il BBQ Pub Birra Elvo partecipa alla rassegna gastronomica ‘Primavera in Tavola’ indetta dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi con la sua “Biella e Buona”, ovvero un’interpretazione di pizza bianca farcita, disponibile fino a fine aprile.

Si tratta di un interessante aperitivo interamente realizzato con prodotti locali, a partire dalle farine per la base fino ad arrivare al topping di cicoria selvatica, tometta alla Birra Elvo, paletta Biellese e mostarda di mele.

Il BBQ Pub Birra Elvo si trova a Biella, in via San Filippo, 17.Per info e prenotazioni: 015 3702122

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/birraelvo

Pagina Instagram Pub: www.instagram.com/birraelvo_bbq_pub