“Andar per erbe con Mina Novello” tra gli eventi del fine settimana dedicato al Vèrmut

L’Oasi Zegna aderisce al progetto Food Academy promosso dall’associazione culturale Etnica di Biella e riscopre questo antico vino liquoroso il cui sapore caratteristico è garantito da una miscela di erbe aromatiche, da consumare in purezza, miscelato o come ingrediente per insaporire piatti e cucinare carni.

Lo fa attraverso un viaggio sensoriale per golosi della bellezza, tra i panorami speciali della Brughiera, pranzi, cene e merende nei nostri agriturismi per un weekend davvero speciale, quello dall’8 al 10 aprile 2022, durante il quale si potrà partecipare anche a una lezione all’aperto con passeggiata guidata alla ricerca delle erbe spontanee della Brughiera.

Con Mina Novello, responsabile dei Sapori Biellesi, si va nei prati che circondano il Santuario per raccogliere erbe spontanee commestibili. La camminata è facile, si parte alle 9.30 dal piazzale del Santuario della Brughiera a Valdilana Trivero, si raccomanda un abbigliamento comodo e un’attrezzatura idonea. Di ciascuna specie raccolta verranno fornite indicazioni botaniche e sull’utilizzo in cucina. In caso di pioggia la passeggiata verrà annullata. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria al 340.1989593, info@oasizegna.com.