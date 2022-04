SEA organizza un corso per l’utilizzo professionale dei fitosanitari

L’azienda di Sandigliano SEA Srl, specializzata nella formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro, organizza per il mese di aprile un corso specializzato per il rilascio o il rinnovo del patentino per l’utilizzo consapevole e professionale dell’utilizzo dei fitosanitari.



Le iscrizioni rimarranno aperte sino all’8 aprile.



Per i nuovi corsisti, il corso sarà di 20 ore con esame finale.

Le date sono:

22 aprile (orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00)

26 aprile (orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00)

27 aprile (orari 9:00-13:00)

Con data di esame da definire.



Per i corsisti che dovranno effettuare il rinnovo, si tratta di un corso da 12 ore con rinnovo telematico.

Le date sono:

19 aprile (orari 9:00-13:00 e 14:00-18:00)

20 aprile (orari 9:00-13:00)



SEA Srl si trova a Sandigliano (BI) in via A. Gramsci, 191

Per maggiori informazioni: 320 3554126 – seacommerciale@gmail.com