Brusnengo: Fiamme dal motore di un'auto, Vigili del Fuoco impegnati per la messa in sicurezza

Poco dopo le 23.30 di oggi, 1 aprile, le squadre dei Vigili del Fuoco di Cossato sono tempestivamente intervenute per l'allarme lanciato dai residenti di via Cerro a Brusnengo: da un'auto parcheggiata si sono sviluppate delle fiamme e si è temuto per gli altri mezzi e per un contatore di gas nei pressi della vettura interessata.

L' intervento ha evitato il peggio ponendo in breve tempo la situazione sotto controllo. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri che si sono occupati di effettuare le verifiche dell'accaduto.