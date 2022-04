Pasqua in Valdilana, dal Gae Aulenti arrivano le decorazioni personalizzate per le uova

Pasqua in Valdilana, dal Gae Aulenti arrivano le decorazioni personalizzate per uova

Sarebbe bello, in occasione di Pasqua, poter avere sulla propria tavola o sugli scaffali della propria abitazione un uovo decorato a modo. Ma la pasticceria non è un campo facile e si si vuole una decorazione a regola d’arte bisogna rivolgersi ha chi ha la giusta manualità.

In occasione delle festività pasquali, i ragazzi dell’istituto alberghiero Gae Aulenti scendono in campo con una proposta a tema: entro le ore 14 di lunedì 11 aprile sarà possibile portare il proprio uovo di Pasqua alla reception della scuola, per poi ritirarlo entro le ore 14 di mercoledì 13 decorato. Si raccomanda di consegnare solo uova integre. Richiesto un piccolo contributo. Maggiori informazioni al numero 015.757997.