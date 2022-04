M5S in Consiglio Regionale contro le slot machine. Presto banchetti per la raccolta firme, foto Pixabay

Il Movimento 5 Stelle si schiera al fianco di Libera e di tutte le associazioni promotrici della legge di iniziativa popolare per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico e sarà in prima linea per sostenere la raccolta firme. I gruppi territoriali stanno organizzando banchetti in tutto il Piemonte e i nostri consiglieri regionali e comunali hanno dato disponibilità come autenticatori.

Nei mesi scorsi una legge regionale voluta dal centrodestra ha di fatto smantellato la precedente normativa del 2016, approvata all'unanimità con importanti proposte giunte dal nostro gruppo. Una normativa che poneva un freno al gioco d’azzardo ma che la Lega ha deciso di affossare, noncurante delle difficoltà di molte fragili famiglie piemontesi. A nulla sono serviti gli appelli di associazioni e amministratori locali, rimasti totalmente inascoltati da questa Giunta.

La legge approvata lo scorso anno avvalla il via libera al far west delle slot machine e produrrà gravi danni al tessuto sociale, a maggior ragione in un periodo di crisi economica.