Lauretana partner tecnico della 54° edizione di Vinitaly

Dal 10 al 13 aprile, si terrà a Verona la 54° edizione di Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati. L’evento, che avrà luogo presso il quartiere fieristico di Veronafiere, prevede un’intensa quattro-giorni di degustazioni, workshop ed eventi a tema dedicati al mondo vitivinicolo italiano.

Anche Lauretana sarà presente alla prestigiosa manifestazione, in qualità di partner tecnico. L’acqua più leggera d’Europa è lieta di comunicare la preziosa partnership con Vinitaly, realtà consolidata nel panorama fieristico mondiale, con cui condivide i valori del Made in Italy, dell’eccellenza e del ‘bere consapevole’.

“La nostra presenza a Vinitaly è una bella opportunità” – dichiara Giovanni Vietti, Presidente di Lauretana – “Questa manifestazione di respiro internazionale rappresenta un’importante vetrina e occasione d’incontro per i protagonisti del Beverage d’eccellenza, considerando non solo l’alto livello dei produttori italiani ed esteri, ma anche la partecipazione di operatori professionali fortemente appassionati, esigenti e consapevoli, proprio come i nostri clienti”.